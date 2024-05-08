حسم موقف كريم بنزيما من مباريات الاتحاد

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الأربعاء، عن موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد من المشاركة مع “العميد” في المباريات القادمة من الدوري السعودي للمحترفين

وكان الاتحاد قد أعلن غياب بنزيما قبل أيام قليلة وسفره إلى إسبانيا من أجل تلقي العلاج تحت إشراف طبيب ريال مدريد، بسبب تكرار إصاباته العضلية

وبحسب صحيفة “المدينة” ، فإن بنزيما عاد لنادي الاتحاد بعدما أنهى رحلته العلاجية في مدريد.

وأوضحت “النجم الفرنسي خضع لفحوصات طبية في الاتحاد فور وصوله، وتم التأكد من سلامته، وبالتالي أصبح جاهزا لخوض المباريات بصورة طبيعية”.

وأشارت “قرار الاعتماد على بنزيما بصفة أساسية من عدمه سيعود إلى رغبة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ولكنه سيكون متاحا للمشاركة فيما تبقى من الموسم”.