الاستثمارات المباشرة بين مصر والسعودية

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    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

8 مايو 2024

الاستثمارات المباشرة بين مصر والسعودية

مقالات الرأي
الاستثمارات المباشرة بين مصر والسعودية

الوئام- خاص

سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال

تربط السعودية ومصر أواصر أخوية تمتدّ منذ عهود طويلة، كما تجمع الدولتان علاقات دبلوماسية وتجارية واجتماعية مميّزة وواسعة، تمتدّ في شتّى المجالات، فضلا عن روابط الأخوة والصّداقة.

وتتمتّع الرياض والقاهرة بترابط كبير وتفاهمات مشتركة في العديد من مجالات العمل المشترك والقضايا المصيرية، ينعكس هذا الترابُط على حجم الاستثمارات بين البلدين والذي يظهر في الأداء الاقتصادي المصري والسعودي، بحجم استثمارات مباشرة يمتدّ في قطاعات متنوّعة.

وتعتبر السعودية أكبر المستثمرين العرب في الاقتصاد المصري خلال السنوات العشرة الأخيرة، وفق الإحصائيات الاقتصادية الرسمية بين البلدين.

ويستثمر القطاع الخاص السعودي بحجم استثمارات مباشرة في مصر لسنة 2023، تصل إلى أكثر من 35 مليار دولار، بحجم شركات قرابة 7 آلاف شركة تقريبا، كما يقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 71 مليار ريال.

وتمثّل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر عدد شركات عربية في مصر تقريبا، وفقا للإحصائيات الأخيرة، وجاءت على رأس قطاعات الاستثمارات السعودية المميّزة في القاهرة، العقارات، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاعات واعدة أخرى؛ مِن بينها التشييد والبناء والمقاولات والأغذية والبتروكيماويات، وغيرها.

ولا يعلم الكثيرون أنّ القطاع الخاص المصري يستثمر في السعودية بشكل مباشر، ويبلغ عدد الشركات المصرية في الاقتصاد السعودي قرابة 800 شركة حاليا، مرتفعةً من نحو 200 شركة في السابق.

ويتوقّع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال، وتتركّز أغلبية الاستثمارات المصرية في السوق السعودية في قطاعَي المقاولات والمواد الغذائية، بالإضافة إلى قطاع الاستيراد والتصدير، وفق إحصائية 2023.

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