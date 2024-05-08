الهلال يبدأ تسويق نجمه البرازيلي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن قرار إدارة الهلال رحيل أحد محترفي الفريق في الموسم المقبل.

بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، فإن إدارة الهلال منفحتة على تقييم العروض المقدمة للتعاقد مع رينان لودي.

وأوضح “في حالة وجود عرض مناسب، سيقوم الهلال بإجراء تقييمات داخلية فيما يتعلق ببيع اللاعب البرازيلي الذي يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2027”.

ويعاني جيسوس من انتقادات حادة في الفترة الأخيرة بسبب الإصرار على التعاقد مع لودي رغم المستويات السيئة التي قدمها مع مارسيليا قبل المجيء للهلال.