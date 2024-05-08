التسامي.. 10 نصائح ذهبية تضمن لك الراحة النفسيَّة

الدكتور تامر شوقي محمد – الاستشاري النفسي وأستاذ عِلم النفس بجامعة عين شمس

يستغرق بعض الأشخاص أوقاتاً كثيرة في التفكير في صغائر الأمور ومواقف تُسبِّب الأذى النّفسي والفكري وتُسمِّم العلاقات مع الآخرين، ويُمكن تجنُّبها وتحقيق الرّاحة النفسيَّة عن طريق ما يُعرَف بـ”التّسامي” وتجاوُز التفاهمات أو تجنُّب الدخول في صراعات مع الآخرين.

وهذا لا يعني التّسامي والتسامُح مع مواقف الإهانة أو الأذى الشديد لك، لكن لا يجب إمعان التفكير في مواقف بسيطة أو تذكُّر الإساءات والاجترار الفكري لها، فلا عائد منها إلا تذكُّر الكراهية وإضمار الشّر، ويُمكن تحقيق الرّاحة النفسيّة بالوصول إلى التّسامي قدر الإمكان، ولهذا العديد مِن الفوائد؛ مِن بينها:

* الحفاظ على الصحّة ووظائف الجسم الحيوية؛ مثل ضغط الدم ومستوى السكر وغيرهما، في المستويات الطبيعية.

* تفريغ الذهن للإنجاز في الدراسة أو العمل.

* الحفاظ على العلاقات الاجتماعية الطيبة مع الآخرين.

* تجنُّب خسارة مزيدٍ من المعارف والزملاء والأصدقاء، في حال المبالغة في تضخيم الأمور التافهة.

* البُعد عن الإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية، بل والعقلية.

* تجنُّب الوقوع فيما يُسمَّى بالتفكير الاجتراري (وهو حلقة لا نهائيّة مِن تذكُّر والتفكير في أحداث ومواقف سلبية ارتكبها الآخر، لا تقتصر على المشكلة الحالية فقط).

* اكتساب النظرة الإيجابية من قِبل الآخرين لك، باعتبارك شخصا ناضجا.

* يُصبح الإنسان موضع ثقة من قِبل الآخرين.

*نظرتك الإيجابية إلى ذاتك واحترامك لنفسِك.

*تساميك عن أي مواقف مشكلة مشابهة، وبالتالي يُصبح ذلك جُزءا من شخصيّتك.