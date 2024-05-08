القيادة تعزي رئيس البرازيل في ضحايا الفيضانات

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    معرض الأخشاب

    12:00
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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

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    12:00
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    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

9 مايو 2024

القيادة تعزي رئيس البرازيل في ضحايا الفيضانات

محليات
القيادة تعزي رئيس البرازيل في ضحايا الفيضانات القيادة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إثر الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال خادم الحرمين: “علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول جنوب جمهورية البرازيل الاتحادية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال ولي العهد: “بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول جنوب جمهورية البرازيل الاتحادية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

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