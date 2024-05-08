موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

نجح ريال مدريد الإسباني في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثامنة عشر في تاريخه، على حساب فريق بايرن ميونخ الألماني، ليواجه نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والذي تخطى نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري نصف النهائي.

ويواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها في تمام العاشرة من مساء، الأول من شهر يونيو المقبل، على ملعب “ويمبلي”، في العاصمة الإنجليزية لندن.

وفاز ريال مدريد على حساب نظيره بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24، مستفيدًا من التعادل في مواجهة الذهاب، بنتيجة 2 – 2.