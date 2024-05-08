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فريق التحرير

9 مايو 2024

‏OpenAI تطلق أدوات جديدة للمبدعين وصناع المحتوى

منوعات
‏OpenAI تطلق أدوات جديدة للمبدعين وصناع المحتوى

في خطوة مبتكرة، قامت شركة OpenAI بإطلاق أدوات جديدة تهدف إلى تمكين المبدعين وصناع المحتوى من مراقبة وإدارة استخدام أعمالهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدوات لرصد الصور المزيفة.

تعتبر أداة Media Manager من بين الأدوات الجديدة التي أعلنت عنها OpenAI، حيث تمكن المبدعين من تحديد الأعمال التي يُسمح باستخدامها في تدريب الذكاء الاصطناعي، وهذه الإمكانية لم تكن متوفرة في السابق، حيث كان يتعين على صناع المحتوى استخدام ملف نصي robot.txt أو تعديل الكود المصدري مباشرة.

وفي تصريح لمطورة ChatGPT، أكدت الشركة أن هذه الأداة تعد الأولى من نوعها، مشيرة إلى أنها تتطلب بحثًا متقدمًا في التعلم الآلي لتمكين تحديد النصوص والصور والصوت والفيديو المحمية بحقوق الطبع والنشر عبر مصادر متعددة.

وأشارت OpenAI إلى أن معظم الأدوات الحالية لحماية المحتوى عبر الويب غير كافية، حيث ينشر صناع المحتوى أعمالهم على منصات عامة تفتقر للسيطرة، مما يجعل من السهل نسخها أو إعادة نشرها بدون إذن، وهذا ما تسعى OpenAI لحله بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل OpenAI على تطوير أدوات لرصد الصور المزيفة، حيث تقوم بتطوير أداة مخصصة للكشف عن الصور المصممة بواسطة منصتها الذكية DALL-E، وتوفير أساليب لإضافة علامات مائية إلى الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي.

وفي جهود مشتركة للحد من انتشار الصور المزيفة، تعاونت OpenAI مع عدد من الشركات الكبرى مثل ميتا ومايكروسوفت وجوجل وأدوبي وشاترستوك و”إكس” لوضع علامات تبويب على الصور المنشأة بواسطة منصات الذكاء الاصطناعي، لتوضح أنها غير حقيقية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأدوات الجديدة لا تزال قيد التطوير، مع فتح باب التجربة لمجموعة محدودة من الأفراد قبل طرحها بشكل رسمي.

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