تسريب قميص برشلونة الثالث في الموسم الجديد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقميص برشلونة الثالث فى الموسم الجديد، حيث جاء التصميم بألوان زاهية فسفورية، مع إضافات للونين الأزرق والأحمر المميز لشعار النادى الإسباني على أجزاء من القميص عند الرقبة والأكمام.

ويواصل برشلونة تحضيراته للموسم الجديد بعد نهاية موسم صفرى خسر فيه كل البطولات مع مديره الفنى تشافى هيرنانديز الذى تراجع عن مغادرة النادى وأعلن استمراره فى الموسم الجديد.

وتأتى الانتقالات على رأس أولويات إدارة برشلونة فى الوقت الحالى، حيث أصبح الفرنسي جول كوندي، مدافع الفريق محل صراع كبير من أكبر الأندية في أوروبا للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هناك ما يقرب من 5 فرق ترغب في التعاقد مع كوندي في الصيف المقبل في ظل الخطة التي يضعها برشلونة للموسم الجديد، والتي تشمل مغادرة بعض اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة والذين لم يقدموا إضافات للفريق الموسم الحالي الذي خرج منه برشلونة بلا ألقاب.