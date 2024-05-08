5 فوائد صحية رائعة لتناول الثوم

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    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

9 مايو 2024

5 فوائد صحية رائعة لتناول الثوم

منوعات
5 فوائد صحية رائعة لتناول الثوم

الثوم، هذا العنصر الغذائي الذي يُستخدم على نطاق واسع في تحسين نكهة الأطباق، بالإضافة إلى كونه غنيًا بالمغذيات الأساسية مثل فيتامين B6، والمنغنيز، وفيتامين C، والسيلينيوم، والألياف.

إليك نظرة موسعة ومنظمة لخمس فوائد صحية مثبتة لتناول فص ثوم واحد يوميًا، بحسب ما نشره موقع WIO News، كما يلي:

تقوية جهاز المناعة:

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب مضاد للميكروبات يساعد في تعزيز جهاز المناعة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

تقليل الأمراض المزمنة:

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يحمي الثوم الجسم من الأضرار التأكسدية، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

مكافحة الالتهابات:

يحتوي الثوم على مركبات تخفف الالتهابات في الجسم، مما يمكن أن يكون فعالًا في تخفيف الأعراض المرتبطة بالحالات الالتهابية.

تطهير الجسم من السموم:

يعزز الثوم عملية طرد السموم الطبيعية في الجسم، مساعدًا في التخلص من السموم والمعادن الثقيلة وبالتالي يعزز الصحة العامة.

تحسين نوعية النوم:

يعتقد بعض الخبراء أن تناول الثوم الخام ليلاً يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم، حيث تعمل خصائصه المهدئة على الجسم على تهدئة واسترخاء الأعصاب.

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