تراجع أرباح “ليفا للتأمين” 30% على أساس فصلي بالربع الأول 2024

تراجعت أرباح “ليفا للتأمين” بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس فصلي، مع انخفاض إيرادات التأمين.

وقالت الشركة في بيان لتداول اليوم الخميس، إن صافي الربح تراجع إلى 4.65 مليون ريال، مقابل 6.65 مليون ريال في الربع الأخير من 2023.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح الفصلية إلى انخفاض إيرادات التأمين خلال الربع الحالي بمبلغ (20,191) ألف ريال بانخفاض 15.44% مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض إيرادات التأمين في أعمال تأمين المركبات.

لكن على أساس سنوي، تحولت الشركة لتسجيل صافي ربح بالربع الأول من 2024 مقابل صافي خسائر بقيمة 867 بالربع الأول من 2023.