دراسة: مشاهدة الرياضة تحسن الحالة المزاجية

لا تقتصر متابعة الرياضة على أولئك الذين يمارسونها ، بل تمتد لتشمل الجميع، بما في ذلك المتفرجين سواء كانوا يحضرون المباريات مباشرًا أم يشاهدونها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

فقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن مشاهدة الرياضة يمكن أن تزيد من السعادة وتحسن الصحة النفسية للمتفرجين، بغض النظر عما إذا كانوا يمارسون الرياضة بانتظام أم لا.

اعتمد البحث على دراسة أجريت في جامعة واسيدا اليابانية، شارك فيها أكثر من 20 ألف شخص، وكشفت أن الأشخاص الذين يتابعون الرياضة لديهم صحة عقلية أفضل من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

وقد وجد الباحثون أيضًا أن حضور مباريات الرياضات الجماعية، مثل الرجبي وكرة القدم، يمكن أن يجلب الفرح ويعزز شعور المتفرجين بالانتماء لمجتمعهم.

استخدم العلماء التصوير بالرنين المغناطيسي لدراسة الصلة بين الرياضة والدماغ ، ووجدوا أنه عندما يشاهد الأشخاص المقاطع الرياضية، يصبح مركز المكافأة في دماغهم شديد النشاط، وهذا يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تسبب مشاعر الفرح والسعادة.

وعلاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أن بنية الدماغ لدى محبي الرياضة تتغير بمرور الوقت، مع زيادة نشاط مناطق المشاعر الإيجابية.

تشير هذه النتائج إلى أن مشاهدة الرياضات الشعبية بانتظام ، وخاصة الرياضات ذات المتابعات الكبيرة مثل البيسبول وكرة القدم، يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتحسين الرفاه العام، وكلما طالت فترة مشاهدة الأفراد للرياضة، زاد الأثر الإيجابي على صحتهم العقلية وسعادتهم.

بالإضافة إلى الفوائد الشخصية، يمكن أن تفيد متابعة الرياضة المجتمع ككل من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية وتحسين الصحة العامة وزيادة الإنتاجية والحد من الجريمة. لذلك ، قد يكون الانخراط في متابعة ومشاهدة الأنشطة الرياضية طريقة مفيدة للأفراد لتعزيز رفاههم العقلي والمساهمة في بناء مجتمع أقوى وأكثر حيوية.