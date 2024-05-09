مواطن يحاول اقتحام مدرسة بسيارته ويهشم مركبة معلم في مكة

ناصر السلمي – مكة المكرمة

باشرت الجهات الأمنية، أمس الأربعاء، محاولة مواطن اقتحام مدرسة ابتدائية شرقي مكة المكرمة بسيارته، حاملاً سلاحاً أبيض، بهدف الاعتداء على المعلمين والطلاب.

وبحسب مصادر “الوئام”، تمكّن حارس المدرسة من إغلاق الباب في وجه المهاجم، ما دفعه إلى تصعيد سلوكه العنيف، حيث اتجه إلى سيارة أحد المعلمين وهشّم زجاجها بالكامل، ثم قام بإفراغ إطارات سيارته باستخدام السلاح الأبيض.

ولم يكتفِ بذلك، بل صدم سيارة معلم آخر متعمداً، وكان داخلها المعلم برفقة أبنائه، وذلك عند بوابة المدرسة، كما منع الطلاب من دخول المدرسة، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف بينهم، خصوصاً وأنهم من صغار السن في المرحلة الابتدائية.

وعلمت “الوئام”، أن كاميرات المراقبة في المدرسة تمكنت من توثيق الحادث بالكامل، ما سهل على الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة والقبض على الجاني.

من جانبه قام مدير المدرسة والمعلمون بإتخاذ الإجراءات المناسبة وتهدئة الطلاب الذين أصيبوا بحالة من الخوف، وحرصوا على سلامتهم من أي مكروه.