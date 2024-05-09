خبير لـ”الوئام”: متنزّه “أكواريبيا” في القدية تصعب منافسته في الشرق الأوسط

الوئام- خاص

أعلن مجلس إدارة شركة “القدية” للاستثمار إطلاق متنزه “أكواريبيا”، الذي يُعد أوّل متنزّه ترفيهي مائي مِن نوعه في السعودية، والأكبر في المنطقة، ويقع في قلب مدينة القدية، وسيكون مكمّلا لـ”Six Flags”، المتنزّه الترفيهي الرئيسي في المدينة والأوّل من نوعه خارج أمريكا الشمالية.

رؤية 2030

مِن جانبه، يقول أحمد السالم، الكاتب السياسي والاقتصادي، إن “مشروع القدية جزءٌ مِن رؤية 2030، وكما يعلم الجميع أنّ هناك مشروعات ضخمة أيضا في الرياض، مِن بينها المسار الرياضي الضّخم الذي يمتدّ لعشرات الكيلومترات غرب الرياض إلى شرقها، إضافة إلى مشروع المربع الضخم وحديقة الملك سلمان”.

ويُضيف أحمد السالم، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “هذا المشروع الخاص، إضافة إلى المشروعات الأخرى، ستُوفّر فرصا وظيفية ضخمة، مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى أنّ الرياض ستنطلق في مجال السياحة بشكل كبير ومنافس، تصعب منافسته في الشرق الأوسط، وحتى على مستوى العالم، وربما لا توجد مشروعات بهذا الحجم وهذه القوّة في كثيرٍ من دول العالم”.

ويُتابع الكاتب السياسي والاقتصادي: “تضمّ هذه المشروعات خيارات متعدّدة، وليست ترفيهية فقط، وكل ما سيرغب فيه السّائح سيجده في مشروع القدية، وستُصبح الرياض في المستقبل وجهة سياحية مفضّلة لكثيرٍ من سكان العالم، لأنّ الرياض في 2030 لن يعرفها الجميع، ولن يتخيّلها”.

فرص سياحية واعدة

ويستكمل السالم: “تكلَّف مشروع القدية إضافة إلى المشروعات الأخرى عدة مليارات، تلك الاستثمارات نجحت بشكل كبير في توفير الفرص المباشرة للتوظيف وتقليل نسبة البطالة، بجانب الفرص السياحية الواعدة؛ سواء للسكان مِن داخل الرياض أو من خارج السعودية” .