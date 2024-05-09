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فريق التحرير

9 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة تزيد القبول بحل الدولتين

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة تزيد القبول بحل الدولتين

الوئام – خاص

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدًا الجمعة، على مشروع قرار قد يعترف بأهلية الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي، بعد الفيتو الأمريكي الذي أجهض قرارًا سابقًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال ثائر نوفل أبو عطيوي، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن يوم الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش في اجتماعها مشروع قرار جديد للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية، ويأتي اجتماع الجمعية من أجل الضغط على مجلس الأمن لإعادة النظر في الاعتراف بدولة فلسطين، بعدما أفشلت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار الذي قدمته دولة الجزائر في 18 أبريل الماضي.

وأضاف “أبو عطيوي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الحرب المستمرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي كان له الدور المهم في إبراز عدالة القضية الفلسطينية من جديد في كافة دول العالم، وهذا ظهر جليًا من خلال حجم التعاطف العالمي الكبير المتضامن والمتعاطف مع الشعب الفلسطيني وهذا الأمر الذي جعل العديد من دول العالم تقوم مجددا بتفعيل مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة والتصويت عليها في مجلس الأمن، رغم الفيتو الأمريكي في الشهر الماضي.

وأوضح السياسي الفلسطيني، أنه بعد إفشال الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار الجزائر أعلنت العشرات من دول العالم الاعتراف – أو نية الاعتراف – بالدولة الفلسطينية وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي التي أبدت استعدادها ونيتها الاعتراف في المستقبل العاجل والقريب، الأمر الذي يبشر بنجاح المشروع، مما يضمن تصويتها للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، حيث يتوقع أن يصوت لصالح مشروع القرار ما لا يقل عن 143 دولة.

وتابع “أبو عطيوي”: “إن الدعوة للتصويت على مشروع القرار، سبب خوف دولة الاحتلال الإسرائيلي من التأييد الدولي لفلسطين، لأن الهدف هو رفع نسبة تمثيل فلسطين في أجهزة ودوائر الأمم المتحدة ، والهدف الآخر تشكيل ضغط مكثف على الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم الفيتو وتقوم بتعطيل أي قرار يخدم الشأن الفلسطيني.

مخاوف إسرائيل

واختتم “أبو عطيوي” تصريحاته بالقول: “ومن جهة أخرى فإن التصويت على مشروع القرار يثير مخاوف وهواجس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يضعها بالمستقبل القريب أمام خيار الرضوخ والقبول بفكرة حل الدولتين وإنهاء الصراع والوصول للسلام العادل والشامل وفق ما نصت عليه المواثيق والقوانين الدولية للأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.

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