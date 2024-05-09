محلل سياسي لـ”الوئام”: موقف السعودية ضد اجتياح رفح حاسم ويناصر فلسطين وشعبها

الوئام – خاص

تواصل السعودية مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجيش الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما دعت العالم إلى الاضطلاع بمسؤوليته فيما يخص حماية وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة بما يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة هُناك.

الموقف السعودي واضح

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن السعودية ربطت موضوع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي باشتراط قيام دولة فلسطينية مستقلة وهذا أمر مهم جداً ويعبر عن الموقف السعودي التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الأمريكان يتحدثون على أن توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يسبق اتفاق السلام مع دولة الاحتلال وهذا خروج عن المسارات ولكن كالعادة الموقف السعودي حاسم ومناصر للقضية الفلسطينية، وبخاصة في ظل الأحداث التي يشهدها قطاع غزة ورفح.

مناصرة فلسطين

وشدد السياسي والأكاديمي الفلسطيني، على أن البيان السعودي الأخير تجاه الأحداث في رفح حاسم ويناصر فلسطين وشعبها، من خلال المطالبة باتخاذ إجراءات ضد اجتياح رفح ووقف الحرب على غزة ويأتي في سياق أنه لا اتفاق سلام مع دولة الاحتلال قبل قيام دولة فلسطينية أو البدء في قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967م.