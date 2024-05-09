بسعة 45 ألف مقعد.. تصميم استاد وسط جدة بأحدث المعايير العالمية

الوئام – خاص

قبل أيام أعلنت شركة المقاولات الصينية Geoharbour، المتخصصة في تحسين التربة وتنفيذ أساسات البناء، عن اكتمال المرحلة الأولى من تنفيذ أساسات استاد وسط جدة، أحد المشروعات الرياضية الطموحة التي تساهم في تعزيز أسلوب الحياة الصحي ورفع جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تحفة هندسية ومعمارية

ويُعتبر هذا الاستاد الضخم الذي تبلغ سعته 45 ألف مقعد، تحفة هندسية ومن المتوقع أن يكون أحد الملاعب التي تستضيف مباريات بطولة كأس العالم 2034 في السعودية.

أحد أبرز معالم العالم

ومن المقرر أن يكون “الاستاد الرياضي” واحدًا من أبرز المعالم المعمارية في المشروع العملاق، حيث سيتم تصميمه وتنفيذه وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يعكس تطلعات المدينة نحو توفير بيئة رياضية وترفيهية عالية الجودة.

ويعد الاستاد من الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034، مما يدعم تطلعات السعودية لتكون محوراً رياضياً بارزاً على الساحة العالمية.

مميزات الاستاد

• 45 ألف.. سعة مدرجات الملعب

• 2027.. موعد الانتهاء من تأسيسه

• يوجد مدينة ترفيهية في محيط الملعب

• سقف آلي يغطي أرجاءه

• مكيف بالكامل

مشروع وسط جدة

يذكر أن هذا الاستاد يأتي ضمن مشروع وسط جدة الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي، على مساحة 5.7 مليون متر مربع في قلب مدينة جدة لصناعة وجهة عالمية مستفيداً من موقع جدة الجغرافي على البحر الأحمر، وكذلك القرب من مكة المكرمة والمدينة المنورة كونهما مقصد المعتمرين والزوار.

ويتميز المشروع بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر بطول 9.5 كم وشواطئ رملية مفتوحة بطول 2.1 كم إضافة إلى مرسى لليخوت بمواصفاتٍ عالمية فيما تمثل المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة 40% من إجمالي مساحة المشروع.

وبالإضافة إلى ذلك، سيشمل مشروع وسط جدة عدة مرافق أخرى بارزة مثل متحف ودار أوبرا وأحواض مائية محيطية ومزارع مرجانية، لتكتمل بذلك صورة هذا المشروع الضخم والمتكامل، الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مدينة جدة كوجهة سياحية واقتصادية رائدة في المنطقة.