استدعاء أكثر من 3 آلاف سيارة جيب جراند شيروكي.. التجارة: خطر محتمل لانفصال العجلات وفقدان السيطرة على السيارة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 3,307 مركبات من جيب جراند شيروكي “Grand Cherokee” موديلات 2021 – 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر منصة “إكس”، أن الإجراء جاء لخلل في براغي التثبيت لذراع التحكم العلوي مع مفصل التوجيه، قد يؤدي إلى انفصال العجلة عن المركبة، مما يتسبب في فقدان السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة أصحاب هذه المركبات التواصل مع الوكيل المعتمد لديهم لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، مع التشديد إلى أخذ هذا الاستدعاء بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرقات.