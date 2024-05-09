دفعة مايو في حساب المواطن.. إيداع 3.4 مليارات ريال لـ10.8 مليون مستفيد وتابع

أعلن برنامج حساب المواطن، عن إيداع 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر مايو، اليوم الخميس، للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

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بدوره، أشار مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 202 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح الهاجري، أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالاً.

وقال إن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.