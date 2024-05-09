بإجماع الأعضاء.. تجديد انتخاب السعودية لرئاسة المنظمة العربية للتنمية الإدارية

جدد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية الـ 58 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، انتخاب المملكة العربية السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2025 – 2026، وذلك بإجماع كل الأعضاء.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بأهمية مؤتمر سوق العمل السعودي الذي تستضيفه السعودية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي سنويًا، ودوره كمنصة عالمية لمناقشة التحديات والحلول لرسم مستقبل أسواق العمل الدولية.

وينطلق المؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثانية في السعودية مطلع العام المقبل، حيث دعا “الراجحي” المشاركون في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية للمشاركة فيه.

تأسست المنظمة العربية للتنمية الإدارية عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز التنمية الإدارية في الدول العربية وتقديم الخدمات والبرامج لحكومات الدول الأعضاء في المنظمة.