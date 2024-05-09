أكثر من 5 الآف جولة رقابية على المنشآت التجارية بجدة في أبريل الماضي

قامت أمانة جدة، بتنفيذ أكثر من 5 الآف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية، خلال شهر أبريل الماضي، من خلال الفرق الرقابية في نطاق 15 بلدية.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الميدانية أسفرت عن زيارة 3237 منشأة صحية و 2346 منشأة تجارية تنوعت مخالفاتها بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

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وأشارت إلى أن البلاغات المسجلة خلال الفترة بلغت 84 بلاغًا، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.