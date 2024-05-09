الاتحاد يستقر على رحيل أحمد حجازي

استقر نادي الاتحاد، على رحيل مدافعه أحمد حجازي، والاستغناء عن خدماته مع الفريق، بنهاية الموسم الحالي لدوري روشن السعودي للمحترفين.

بحسب الصحفي الإيطالي الموثوق رودي جالتييه، فإن نادي الاتحاد السعودي، استقر على رحيل ثنائي الفريق أحمد حجازي، والحارس البرازيلي مارسيلو جورهي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة العميد، تنوي دعم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لذا ترغب في الاستغناء عن خدمات عدد من اللاعبين الأجانب.

قدم أحمد حجازي مستويات مميزة رفقة الاتحاد منذ عودته من الإصابة، لكن تراجع مستوى الفريق على الصعيدين المحلي والآسيوي، قد يطيح بمدافع الفراعنة بنهاية الموسم الحالي.

يستعد العميد لمواجهة الاتفاق مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.