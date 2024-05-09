موقف سالم الدوسري من المشاركة أمام النصر

كشفت بعض التقارير عن موقف سالم الدوسري لاعب فريق الهلال من اللحاق بالمواجهات المقبلة.

وأوضح تقرير في صحيفة الرياضية أن الدوسري سيغيب عن لقاء الحزم في الجولة 31 من الدوري السعودي لنقص الجاهزية، على أن يحاول العودة إلى المباريات من بوابة دربي الرياض مع النصر، في 17 مايو الجاري، ضمن الجولة 32.

وأفاد التقرير أن مؤشرات تعافي الجناح الدولي السعودي تتسارع من إصابته العضلية في الفخذ، التي لحِقَت به أمام العين الإماراتي، في 23 أبريل الماضي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويواصل الدوسري، يوميًا، تنفيذ برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم داخل مقر النادي، بإشرافٍ من الإسباني خوان خيمينيز، طبيب النادي، ومتابعةٍ من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ومن المتوقع دخوله تدريجيًا إلى التدريبات وتقييم جاهزيته يومًا بيوم، على أيدي أطباء النادي، حتى موعد الكلاسيكو المنتظر ضد النصر.