بايرن ميونخ يفتح النار على حكم مباراة ريال مدريد

وجه ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، انتقادات للحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار مباراة فريقه ضد ريال مدريد مساء الأربعاء.

وشهدت المباراة التي حسمها الميرنجي (2-1)، حالة جدلية في الدقائق الأخيرة، بعدما أطلق الحكم صافرته واحتسب تسللا قبل اكتمال هجمة للبافاري انتهت بهدف عن طريق ماتياس دي ليخت.

وعلق إيبرل، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “كان الأمر غريبا ومشكوكا فيه للغاية، أطلق الحكم صافرته قبل تسديدة دي ليخت، لذا لم يعد بإمكان تقنية الفيديو التدخل”.

وأضاف: “لقد قال الحكم بعد المباراة أنه أخطأ، لكن لا يمكننا قبول هذا الهراء، وكنا جميعا نريد أن نرى نهائيا ألمانيا، باستثناء الحكام البولنديين”.

يشار إلى أن ريال مدريد تفوق على بايرن ميونخ في مجموع المباراتين (3-2)، ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب ويمبلي مطلع الشهر المقبل.