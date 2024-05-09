ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”.. إغلاق 40 مرفق ضيافة سياحي مخالف بعسير

أغلقت وزارة السياحة، 40 مرفق سياحي بعسير بعد رصد أكثر من 350 مخالفة شملت تطبيق عقوبة الإغلاق، ضمن جولاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية، في إطار حملة ضيوفنا أولوية.

وأوضحت السياحة، أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت ما يقارب الـ 650 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية “فنادق وشقق مخدومة وغيرها” في منطقة عسير.

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وعالجت الوزارة ما يقارب من 270 شكوى تتعلق بالخدمات المقدمة من مرفق الضيافة في منطقة عسير.

وتأتي الجولات الرقابية للوزارة في منطقة عسير في إطار جهودها المتواصلة بهدف الارتقاء بالقطاع السياحي في كل مناطق السعودية بصورة عامة، بالإضافة لضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل مرافق الضيافة بأنواعها المختلفة للزوار والسياح.

وأكدت أنها ستطبق أشد العقوبات بحق من يزاول النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة، كما تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وتصل العقوبات إلى مبلغ مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو تطبيق العقوبتين معًا، مشددة على ضرورة التزام مقدّمي الخدمات السياحية باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.