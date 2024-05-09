إحدى دول “طريق مكة”.. نائب وزير الخارجية يلتقي سفير تركيا الجديد

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية تركيا المعيّن حديثًا لدى المملكة أمر الله أشلر.

ناقش الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية، ورحّب “الخريجي” بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وتركيا إحدى الدول التي تستقبل مبادرة “طريق مكة”، التي تنفذها وزارة الداخلية السعودية للعام السادس على التوالي عبر 11 مطارًا في 7 دول، هي: المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وكوت ديفوار، وذلك ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى السعودية، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى السعودية من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.