تنفيذ صفقات بـ 1.5 مليار ريال بالبورصة العقارية الخميس

بلغت قيمة الصفقات المنفذة في البورصة العقارية اليوم الخميس أكثر من 1.5 مليار ريال، حيث تم تنفيذ 1,295 صفقة.

وبلغت المساحات المتداولة خلال هذه الصفقات 3.5 مليون متراً مربعاً.

وسيطرت أحياء العاصمة الرياض على الأكثر تداولا خلال تعاملات الخميس.

وجاءت الأحياء الأكثر تداولاً كالتالي:

*الجنادرية، الرياض : بصفقات بقيمة 4.3 مليون ريال.

*النظيم، الرياض: بصفقات بقيمة 17.9 مليون ريال.

*بدر، الرياض: بصفقات بقيمة 12.8 مليون ريال

*الإسكان الجنوبي، الدمام: بصفقات بقيمة 10.3 مليون ريال.

*عريض، الرياض: بصفقات بقيمة 8.3 مليون ريال.