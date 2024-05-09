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    ليرن

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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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فريق التحرير

9 مايو 2024

لتمكين منظومة البحث والابتكار.. إطلاق البرنامج الوطني للأمن السيبراني

محليات
لتمكين منظومة البحث والابتكار.. إطلاق البرنامج الوطني للأمن السيبراني

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم الخميس، البرنامج الوطني “للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني” لتمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني.

كما يهدف البرنامج إلى تشجيع نمو واستقطاب الأبحاث السيبرانية الواعدة، وتطوير الحلول المبتكرة لتحديات الأمن السيبراني الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية المستدامة في المجال.

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وذلك بما يسهم في تحفيز الصناعة المحلية في قطاع الأمن السيبراني على المستوى الوطني للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

مراحل البرنامج ومجالاته

يتضمن البرنامج في مرحلته الأولى عددًا من المبادرات النوعية، أبرزها “منح رواد البحث والابتكار السيبراني، ومنح الأبحاث الابتكارية في صناعة الأمن السيبراني، وجسور الابتكار السيبرانية”، ويستهدف الجامعات والجهات البحثية المحلية والدولية، والباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني، وطلاب وطالبات الدراسات العليا والمرحلة الجامعية المتخصصين في المجال.

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ويركز على 8 مجالات ذات أولوية وطنية تشمل “الجيل القادم للدفاع السيبراني، وتعزيز الصمود السيبراني، وأمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، والتشفير والأمن الكمي، والأمن السيبراني السلوكي، ومستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية، وسياسات وتنظيمات الأمن السيبراني”.

بالتعاون مع “سايت”

وأوضحت الهيئة، أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، ويأتي في إطار أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية رأس المال البشري في قطاع الأمن السيبراني ورفع نسبة مساهمة المحتوى المحلي فيه

وجاء امتدادًا لجهودها التي شملت إجراء دراسات متخصصة وتنفيذ زيارات ميدانية للجهات الأكاديمية في مختلف مناطق السعودية.

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وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في السعودية، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في السعودية وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.

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