يضم 49 حاجًا.. أول أفواج حجاج جنوب أفريقيا يصل إلى مكة المكرمة

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    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
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    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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فريق التحرير

9 مايو 2024

يضم 49 حاجًا.. أول أفواج حجاج جنوب أفريقيا يصل إلى مكة المكرمة

محليات
يضم 49 حاجًا.. أول أفواج حجاج جنوب أفريقيا يصل إلى مكة المكرمة

وصل اليوم الخميس، أول أفواج حجاج جنوب أفريقيا إلى مكة المكرمة، ويضم 49 حاجًا، واستقبلته شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية ممثلة بالفرع رقم 13 التابع لشركة “إثراء الخير لخدمات الحجاج”.

وشارك في استقبال أول أفواج حجاج جنوب أفريقيا، بمقر إقامتهم في مكة المكرمة، فريق شركة “إثراء الخير” برئاسة الدكتور محمد زواري، ومدير الفرع رقم 13 محمد خالد علوي، ووليد خالد علوي، فضلاً عن مدير مركز 13 التابع للفرع رقم 13 علي عادل علوي.

كما حضر الاستقبال رئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا إسماعيل كولافجي، الذي عبر عن شكره على هذا الاستقبال وعلى كرم الضيافة وقد قدم الفرع رقم 13 استقبالاً حافلاً لضيوف الرحمن، تضمن المجلس الحجازي، والحلويات الحجازية، إضافةً إلى ورود المدينة المنورة، فضلاً عن تقديم هدايا تذكارية للحجاج.

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بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور أحمد عباس سندي، عن سعادته الغامرة بوصول أول أفواج ضيوف الرحمن لموسم حج 1445هـ، سائلاً الله عز وجل أن يوفق الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه في ظل قيادة السعودية الرشيدة.

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