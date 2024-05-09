يضم 49 حاجًا.. أول أفواج حجاج جنوب أفريقيا يصل إلى مكة المكرمة

وصل اليوم الخميس، أول أفواج حجاج جنوب أفريقيا إلى مكة المكرمة، ويضم 49 حاجًا، واستقبلته شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية ممثلة بالفرع رقم 13 التابع لشركة “إثراء الخير لخدمات الحجاج”.

وشارك في استقبال أول أفواج حجاج جنوب أفريقيا، بمقر إقامتهم في مكة المكرمة، فريق شركة “إثراء الخير” برئاسة الدكتور محمد زواري، ومدير الفرع رقم 13 محمد خالد علوي، ووليد خالد علوي، فضلاً عن مدير مركز 13 التابع للفرع رقم 13 علي عادل علوي.

كما حضر الاستقبال رئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا إسماعيل كولافجي، الذي عبر عن شكره على هذا الاستقبال وعلى كرم الضيافة وقد قدم الفرع رقم 13 استقبالاً حافلاً لضيوف الرحمن، تضمن المجلس الحجازي، والحلويات الحجازية، إضافةً إلى ورود المدينة المنورة، فضلاً عن تقديم هدايا تذكارية للحجاج.

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بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور أحمد عباس سندي، عن سعادته الغامرة بوصول أول أفواج ضيوف الرحمن لموسم حج 1445هـ، سائلاً الله عز وجل أن يوفق الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه في ظل قيادة السعودية الرشيدة.