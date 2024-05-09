صدمة لريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ريال مدريد؛ إصابة نجمه الفرنسي أوريلين تشواميني نجم خط وسط الملكي، بعد إقصاء بايرن ميونخ أمس الأربعاء، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024.

أصدر ريال مدريد بيانا رسميا، قال فيه: ” بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا أوريلين تشواميني من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإجهاد في قدمه اليسرى”.

وأكدت صحيفة “ليكيب”الفرنسية، أن تشواميني سيغيب عن الريال لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، بعد إصابته أمام بايرن ميونخ، وهو ما يثير الشكوك حول لحاقه بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند 1 يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة، إن أوريلين تشواميني نجم خط وسط ريال مدريد يشارك مع ريال مدريد، وهو يعاني من آلام في القدم وأخرها اللعب أمام بايرن ميونخ أمس، في قمة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.