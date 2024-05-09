النصر يقترب من ضم كاسيميرو مقابل 40 مليون يورو

كشفت تقارير سعودية عن اقتراب البرازيلى كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد من الانضمام إلى نادى النصر رفقة البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة المرصد السعودية أن هناك اهتماما متزايدا من نادى النصر بضم كاسيميرو وأن نادى النصر أجرى محادثات جادة مع ممثلى كاسيميرو، الذى يتطلع لمغادرة مانشستر يونايتد حال حصوله على عرض مناسب.

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر يستعد لتقديم 40 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم كاسيميرو، وسيتم تقديم عقد لمدة 3 مواسم للاعب البرازيلي.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في إجراء تعديلات موسعة في قائمة الفريق للموسم الجديد، وذلك من خلال خريطة تعاقدات لتنفيذها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.