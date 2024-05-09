وزير الخارجية يبحث تطورات الوضع في رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، بمقر وزارة الخارجية.

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى أنه جرى خلال الاستقبال بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات في فلسطين، لاسيما التطورات في قطاع غزة ومدينة رفح، إضافة إلى أولويات الحكومة الفلسطينية وبرنامج عملها.

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‏وحضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، وسعادة مدير إدارة المشرق العربي محمد الحربي.