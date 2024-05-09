نجم ريال مدريد يثير غضب الجماهير بعد التأهل للنهائي

زادت التكهنات بقرب انتهاء علاقة الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الاسباني بناديه مع نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد فوز ريال مدريد على نظيره بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة ماركا الاسبانية ان توني كروس لم يتوجه إلى غرفة خلع الملابس للاحتفال مع زملائه بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن لاعب الوسط الألماني ظل في ملعب سانتياجو برنابيو والمدرجات فارغة، وأخذ ينظر إلى الملعب ومقاعد البدلاء وهو رفقة زوجته وأطفاله.

وتابعت الصحيفة أن تعبيرات توني كروس توحي وكأنه يودع جدران النادي المدريدي في آخر مباراة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علمًا بأن عقده مع الملكي ينتهي بنهاية الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية “هناك ضغوط على توني كروس للاستمرار مع ريال مدريد لموسم آخر على الأقل، لكن اللاعب الألماني يلتزم الصمت مما يعزز من شائعات رحيله”.