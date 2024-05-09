الشباب يتفق على ضم نجم السد القطري

نجحت إدارة نادي الشباب برئاسة محمد المنجم، في التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها في نادي السد القطري، وذلك من أجل شراء عقد الدولي المغربي رومان سايس لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت إدارة نادي الشباب تعاقدت مع سايس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي، قادمًا من نادي السد، الذي ضمه من نادي بشكتاش التركي لمدة موسمين.

ويرغب مسؤولو نادي الشباب، في الحفاظ على خدمات سايس ضمن صفوف الفريق، في الموسم الجديد، وذلك بعد المستويات التي قدمها مع الليوث ن خلال الفترة الأخيرة، ومساعدة الفريق خلال الموسم الحالي في بطولة دوري روشن للمحترفين.

وبدأت المفاوضات بين ناديي الشباب والسد منذ شهر 12 الماضي، وتعطلت بسبب تمسك إدارة النادي القطري بخدمات اللاعب، قبل أن يتم الاتفاق خلال الساعات القليلة الماضية.