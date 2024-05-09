فصل الصيف يبدأ في الأول من يونيو المقبل

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن بداية دخول فصل الصيف في الأول من شهر يونيو المقبل.

وأشار المركز إلى أن ذلك وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى، مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصايف السعودية.

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بدوره، أوضح المتحدث الإعلامي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة، لافتًا النظر إلى ترقب صدور التقرير التفصيلي للملامح المناخية لفصل الصيف قريبًا.