“العدل” تحيل محامياً إلى لجنة التأديب لمخالفته قواعد السلوك المهني

أحالت وزارة العدل محاميًا إلى لجنة تأديب المحامين، لمخالفته قواعد السلوك المهني؛ من خلال تضليله المتابعين في إحدى التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وإخلاله بشرف مهنة المحاماة.

وأوضحت الوزارة، أن تغريدة المحامي تضمنت نشر حكم غير نهائي، وعبارات دعائية تتضمن معلومات مغلوطة عن حكم لمحكمة الاستئناف، مدعياً تخفيض مقدار العقوبة من خمس سنوات إلى ستة أشهر؛ بما يتنافى مع عدد من قواعد السلوك المهني للمحامين، ومنها القاعدة (السابعة والثلاثين).

وتنص القاعدة الـ37 على أن: “يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان -بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني- بتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة”.