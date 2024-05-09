فيديو | الفتح يتعادل إيجابيًا مع الفيحاء بهدفين في دوري روشن

تعادل فريق الفتح مع نظيره الفيحاء بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

واستضاف ملعب مدينة المجمعة الرياضية أحداث مباراة الفتح والفيحاء، في الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن للمحترفين.

وسجل فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء هدف فريقه الأول في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، ليعود بعدها فريق الفتح ويسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه جانيني في الدقيقة 47.

فيما أحرز عبد الحميد صابيري لاعب الفيحاء الهدف الثاني للبرتقالي في الدقيقة 69، وبعد مرور 7 دقايق عاد فريق الفتح سريعًا وسجل سيفان بن دبكة لاعب الفتح هدف التعادل في الدقيقة 76.

ليحصد كل فريق نقطة، حيث يتواجد الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 42 نقطة متساويًا بنفس عدد الرصيد مع الفيحاء الذي يأتي في المرتبة السابعة، ولكن بفارق الأهداف.