“جوجل” تُقدم أدوات ذكاء اصطناعي لفهم الأمراض وتطوير الأدوية

كشفت شركة DeepMind، الذراع البحثية لشركة Googleالنقاب عن نموذج ذكاء اصطناعي ثوري يُسمى AlphaFold 3، يُمثل إنجازًا علميًا هائلاً من شأنه أن يُغير مسار البحث العلمي في مجالات حيوية مثل الطب والزراعة وتطوير الأدوية.

ويتمتع AlphaFold 3 بقدرات استثنائية في التنبؤ ببنية البروتينات والأحماض النووية وكافة جزئيات الحياة بدقة غير مسبوقة، متجاوزًا حدود الإصدارات السابقة التي اقتصرت على التنبؤ ببنية البروتينات فقط.

ويُتيح AlphaFold 3 للباحثين فهم آلية عمل البروتينات بشكل أفضل، ممّا يُفتح الباب أمام اكتشافات علمية هائلة تُساهم في علاج الأمراض وتطوير علاجات جديدة.

ووفقًا لشركة DeepMind، يُظهر AlphaFold 3 تحسنًا بنسبة 50% في دقة التنبؤ مقارنة بالإصدارات السابقة، ممّا يجعله أداةً لا غنى عنها في الأبحاث البيولوجية.

يعتمد AlphaFold 3 على آلية “الانتشار”Diffusion، وهي نفس الآلية التي تُستخدم في بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور.

ويمتلك النموذج مكتبة واسعة من الهياكل الجزيئية، حيث يُدخل الباحثون قائمة بالجزيئات التي يريدون دمجها، ليقوم AlphaFold 3 باستخدام آلية الانتشار لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للبنية الجديدة.

وتعمل DeepMind على التوظيف التجاري لنموذجها المتطور، وقد أعلنت عن شراكة مع شركة Isomorphic Labs، التي تُستخدم AlphaFold 3 في مشاريعها الداخلية لفهم الأمراض وتطوير الأدوية.

وتُوفر الشركة النموذج للباحثين للأغراض الأكاديمية غير التجارية.

وتُدرك Google المسؤولية المترتبة على هذا الإنجاز، وتعمل مع الخبراء في المجتمع العلمي والقادة السياسيين لضمان نشر النموذج على نحو مسؤول، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة، خاصةً فيما يتعلق بإمكانية إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة.