“جوجل” تُقدم أدوات ذكاء اصطناعي لفهم الأمراض وتطوير الأدوية

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    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

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    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

9 مايو 2024

“جوجل” تُقدم أدوات ذكاء اصطناعي لفهم الأمراض وتطوير الأدوية

منوعات
“جوجل” تُقدم أدوات ذكاء اصطناعي لفهم الأمراض وتطوير الأدوية

كشفت شركة DeepMind، الذراع البحثية لشركة  Googleالنقاب عن نموذج ذكاء اصطناعي ثوري يُسمى AlphaFold 3، يُمثل إنجازًا علميًا هائلاً من شأنه أن يُغير مسار البحث العلمي في مجالات حيوية مثل الطب والزراعة وتطوير الأدوية.

ويتمتع AlphaFold 3 بقدرات استثنائية في التنبؤ ببنية البروتينات والأحماض النووية وكافة جزئيات الحياة بدقة غير مسبوقة، متجاوزًا حدود الإصدارات السابقة التي اقتصرت على التنبؤ ببنية البروتينات فقط.

ويُتيح AlphaFold 3 للباحثين فهم آلية عمل البروتينات بشكل أفضل، ممّا يُفتح الباب أمام اكتشافات علمية هائلة تُساهم في علاج الأمراض وتطوير علاجات جديدة.

ووفقًا لشركة DeepMind، يُظهر AlphaFold 3 تحسنًا بنسبة 50% في دقة التنبؤ مقارنة بالإصدارات السابقة، ممّا يجعله أداةً لا غنى عنها في الأبحاث البيولوجية.

يعتمد AlphaFold 3 على آلية “الانتشار”Diffusion، وهي نفس الآلية التي تُستخدم في بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور.

ويمتلك النموذج مكتبة واسعة من الهياكل الجزيئية، حيث يُدخل الباحثون قائمة بالجزيئات التي يريدون دمجها، ليقوم AlphaFold 3 باستخدام آلية الانتشار لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للبنية الجديدة.

وتعمل DeepMind على التوظيف التجاري لنموذجها المتطور، وقد أعلنت عن شراكة مع شركة Isomorphic Labs، التي تُستخدم AlphaFold 3  في مشاريعها الداخلية لفهم الأمراض وتطوير الأدوية.

وتُوفر الشركة النموذج للباحثين للأغراض الأكاديمية غير التجارية.

وتُدرك Google المسؤولية المترتبة على هذا الإنجاز، وتعمل مع الخبراء في المجتمع العلمي والقادة السياسيين لضمان نشر النموذج على نحو مسؤول، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة، خاصةً فيما يتعلق بإمكانية إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة.

 

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