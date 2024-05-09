مدرب فولهام مرشح لخلافة جاياردو في الاتحاد

كشفت قناة الكأس القطرية عن المدرب المرشح لخلافة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

جاياردو يرتبط بعقد مع نادي الاتحاد حتى عام 2025، والذي تولى تدريب النمور خلفًا لسانتو، في شهر نوفمبر الماضي.

وفشل فريق الاتحاد في المنافسة على أي بطولة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، بخلاف هزيمته المستمرة أمام فريق الهلال هذا الموسم والتي بلغت 7 مرات، في مختلف البطولات.

ووفقًا لما نشرته قناة الكأس القطرية عبر الحساب الرسمي على منصة “أكس” فأن نادي الاتحاد يناقش عدة ملفات محتملة لخلافة جاياردو.

وأشارت إلى أن البرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام الإنجليزي، يأتي على رأس قائمة المرشحين لقيادة فريق الاتحاد.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 50 نقطة في جعبته، حيث خاض 30 مباراة، وفاز في 15 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، بينما هُزم في 15 لقاء.