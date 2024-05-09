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9 مايو 2024

أبوبكر الديب لـ”الوئام”: تقرير “ستاندرد آند بورز” شهادة ثقة في الاقتصاد السعودي

اقتصاد
أبوبكر الديب لـ”الوئام”: تقرير “ستاندرد آند بورز” شهادة ثقة في الاقتصاد السعودي

يُواصِل الاقتصاد تحقيق معدّلات نمو تصاعدية وجيّدة بشهادة وثقة المؤسسات الدولية، وتوقّعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أن يُسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموا 2.2% في 2024، ويرتفع إلى 5% في 2025.

وذكرت الوكالة الدولية، في تقرير لها، أنّ نمو الاقتصاد غير النفطي سيُسهم بحصة متزايدة في هذا النّمو، بفضل الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشروعات “رؤية المملكة 2030”.

مِن ناحية أخرى، قالت الوكالة إنها تتوقّع أن تُسهم البنوك وأسواق المال السعودية بقدر كبير في استثمارات “رؤية المملكة 2030” البالغة نحو تريليوني دولار، والتي سيأتي أيضا جزءٌ منها بشكل مباشر مِن الحكومة وصندوق الاستثمارات العامّة.

ويرى أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أنّ “تقرير ‘ستاندرد آند بورز’ بشأن الاقتصاد السعودي مُبشّر، وهذا انعكاسٌ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبسرعة أكبر من المتوقّع”.

ويؤكّد أبوبكر الديب، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “الاقتصاد السعودي نجح في تنويع مدخلاته في الموازنة ومصادره غير النفطية، من خلال السياحة والاستثمار والصناعة والصادرات، والتعدين الذي يضم استثمارات تُقدّر بـ3 تريليونات دولار، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في أنشطة مُتنوّعة، ومنها قطاع الزراعة”.

ويُضيف الباحث في العلاقات الدولية أنّ “أرقام الموازنة تكشف نجاح الاقتصاد السعودي، كما أنّ التقرير شهادة نجاح دولية لاقتصاد السعودية الذي استطاع التغلّب على المشاكل الجيوسياسية في المنطقة، ومنها أزمة الملاحة في البحر الأحمر والحرب في غزة، ومِن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة وباء ‘كورونا’، كما حقّق معدّلات نمو مُهمّة وتغلّب على الركود”.

ويُوضِّح مستشار المركز العربي للدراسات: “رغم أنّ العديد من الاقتصادات العالمية تعاني ركودا، مثل الاقتصاد الأمريكي، فإنّ الاقتصاد السعودي اكتسب مرونةً وصلابةً في مواجهة التحديات العالمية”.

وخلال الأعوام المقبلة، تتوقَّع العديد مِن المؤسسات الدولية؛ منها “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” وصندوق النقد والبنك الدولي، أن يُحقّق الاقتصاد السعودي معدّلات نمو كبيرة، بالإضافة إلى لعب دور محوري في مجموعة العشرين.

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