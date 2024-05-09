زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي

أقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤول عن أمنه الشخصي، بحسب مرسوم صدر الخميس، وذلك بعد يومين من تأكيد السلطات الاوكرانية أنها احبطت مؤامرة روسية هدفت الى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين.

ووقع زيلينسكي مرسوما ينص على “إقالة سيرغي ليونيدوفيتش رود من منصبه كرئيس لدائرة حماية دولة أوكرانيا”.

ولم يشر المرسوم الى أسباب اقالة رود ولم يسم خلفا له في هذا المنصب الحساس.

يأتي ذلك بعدما اعلن جهاز الامن الاوكراني (اس بي يو) الثلاثاء في بيان “تفكيك شبكة عملاء” لاجهزة الامن الروسية (اف اس بي) كانت تعد “لاغتيال الرئيس الاوكراني” ومسؤولين كبار آخرين، إضافة الى اعتقال ضابطين اوكرانيين ينتميان الى هذه الشبكة.

واوضح المصدر نفسه أن الضابطين (برتبة كولونيل) كانا ينتميان الى دائرة الحماية التي تتولى أمن مسؤولين في الدولة ويشتبه بانهما سربا معلومات سرية الى جهاز الامن الروسي.

واضاف ان أحدهما سلم متفجرات ومسيرات ليتمكن أحد العملاء من تنظيم هجوم.

وترأس رود (47 عاما) دائرة الحماية التي تشرف على الامن الشخصي للرئيس ولمسؤولين آخرين وعائلاتهم منذ 2019.

ومنذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، تحدثت كييف عن محاولات عدة لاغتيال زيلينسكي ناسبة إياها الى موسكو.