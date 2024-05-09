لاعب النصر: مباراة الأخدود كانت صعبة وهدفنا حصد لقب كأس الملك

أكد علي الحسن لاعب فريق النصر، بأن مواجهة الفيحاء كانت صعبة، مشيرًا إلى أن الفريق هدفه التتويج ببطولة كأس الملك من أجل إسعاد الجماهير.

وفاز النصر على الأخدود بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية النصر كلا من مارسيلو بروزوفيتش هدفين في الدقيقتين 7، 90+1، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 15.

وقال علي الحسن في تصريحات لقناة “ssc”: “المباراة كانت صعبة، وقدمنا كل ماعلينا، ولكن الحمد لله استطعنا إسعاد جماهيرنا اليوم”.

وعن مشاركته بشكل أساسي في مباراة اليوم قال: “والحمد لله أهم شيء ان أكون جاهزًا في أي وقت يحتاجني الفريق، والقادم أفضل”.

وأختتم: “نحن نركز على بطولة كأس الملك، وإن شاء الله نحقق اللقب ونسعد الجماهير”.

وبهذا فقد حصد النصر ثلاث نقاط جديدة في رصيده، وأصبح يملك 77 نقطة، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز العالمي في 25 لقاء، وتعادل في مواجهتين، بينما خسر في 4 مباريات.