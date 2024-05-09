دافيد أوسبينا: التجربة التي أعيشها في السعودية جميلة وأي مباراة نخوضها بمثابة نهائي

أكد دافيد أوسبينا حارس مرمى فريق النصر، بأن التجربة التي يعيشها في السعودية جميلة، مشيرًا إلى أن أي مباراة يخوضها الفريق تكون بمثابة نهائي.

وفاز النصر على الأخدود بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية النصر كلا من مارسيلو بروزوفيتش هدفين في الدقيقتين 7، 90+1، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 15.

وقال دافيد أوسبينا في تصريحات لقناة “ssc”: “نحن سعداء بالنتيجة التي حققناها، وحصلنا على النقاط الثلاثة، وكانت المباراة صعبة ومعقدة أمام خصم يكافح من أجل البقاء في الدوري”.

وتابع: “أنا سعيد للغاية، والتجربة التي أعيشها في السعودية جميلة للغاية، وتجاوزت الإصابة، والآن أريد أن استغل هذه الفرص التي تتاح لي”.

وأختتم: “فريقنا قوي للغاية، ونملك لاعبين كبار، وكنا نعلم بأن الموسم تعقد، وبقيت أمامنا بعض المباريات كلها بمثابة نهائي، وأي مباراة سنخوضها سنكون متحفزين لكي نحصل على الانتصارات”.

وبهذا فقد حصد النصر ثلاث نقاط جديدة في رصيده، وأصبح يملك 77 نقطة، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز العالمي في 25 لقاء، وتعادل في مواجهتين، بينما خسر في 4 مباريات.