أتالانتا يتأهل للدور النهائي من الدوري الأوربي بعد الفوز على مارسيليا

نجح فريق أتالانتا الإيطالي في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على مارسيليا الفرنسي.

وفاز أتالانتا بثلاثية نظيفة على مارسيليا الفرنسي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في إياب دور نصف نهائي الدوري الأوروبي، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل ثلاثية أتالانتا كلا من لوكمان في الدقيقة 30، و ماتيو روجيري في الدقيقة 52، البلال توريه في الدقيقة 90.

وتأهل فريق أتالانتا إلى الدوري النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما تخطى عقبة الفريق الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر أن أتالانتا سيواجه بايرليفركوزن في النهائي، والذي سيقام على ملعب أفيفا في إيرلندا.