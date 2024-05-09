شريحة إيلون ماسك تواجه مشكلة في أول تجربة لربط الدماغ البشري بالحاسوب

واجهت شركة “نيورالينك” التابعة لإيلون ماسك انتكاسة “غير متوقعة” في مساعيها لربط أدمغة البشر بأجهزة الكمبيوتر، حيث واجهت شريحة زرعتها في دماغ أول مريض مشكلة في الانفصال عن الدماغ.

خضع نولاند أربو، أول مريض اختبار بشري لشركة “نيورالينك”، لعملية جراحية في فبراير لزرع شريحة في دماغه، وبعد شهر من الجراحة، بدأت وظائف الجهاز في التراجع.

انحسرت بعض خيوط الجهاز، التي تربط الكمبيوتر المُصغر بالدماغ، مما أدى إلى انخفاض قدرة أربو على تحريك مؤشر الكمبيوتر بشكل كبير.

لم تحدد “نيورالينك” سبب انحسار الجهاز جزئيًا عن دماغ أربو، لكنها ذكرت في مدونة لها يوم الأربعاء الماضي أن مهندسيها قاموا بتحسين الزرعة واستعادوا وظائفها.

في يناير الماضي، قامت “نيورالينك” بتركيب شريحة في دماغ أربو، وهو مصاب بشلل رباعي منذ 8 سنوات بسبب حادث غوص، ووصف إيلون ماسك عملية الزرع بأنها “ناجحة” في ذلك الوقت.

بعد الجراحة، تمكن أربو من لعب الشطرنج ولعبة الفيديو “Civilization” وتلقي دروس لغة باستخدام عقله.

تعمل تقنية “نيورالينك” من خلال جهاز بحجم 5 عملات معدنية مكدسة، يتم وضعه داخل الدماغ البشري من خلال عملية جراحية غازية.

تُستخدم خيوط رفيعة لجمع الإشارات العصبية من الدماغ ونقلها إلى الكمبيوتر.