ليفركوزن يحجز مقعده في نهائي الدوري الأوروبي بعدما تخطى عقبة روما

حجز فريق ليفركوزن مقعده في نهائي الدوروي الأوروبي، بعدما تخطى عقبة روما في دور نصف النهائي.

وتعادل ليفركوزن إيجابيًا بهدفين لمثلهما مع روما في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتأهل بطل الدوري الألماني إلى دور النهائي من الدوري الأوروبي، بمجموعة المباراتين 4/2، علمًا بأن مباراة الذهاب حسمها باير ليفركوزن بهدفين دون رد.

وسجل باريديس لاعب روما هدفي فريقه في شباك ليفركوزن في الدقيقتين 43، 66.

بينما أحرز مانشيني لاعب روما هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح ليفركوزن في الدقيقة 83، وجوزيب ستانيستش لاعب الفريق الألماني الهدف الثاني في الدقيقة 90+7.

وسيواجه بايرليفركوزن نظيره أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي على ملعب أفيفا، في إيرلندا.