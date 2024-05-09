الشباب يستعيد لاعبه المُصاب قبل مواجهة الأهلي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم لاعبه المُصاب قبل مواجهة الأهلي، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الشباب مع نظيره الأهلي، غدًا السبت، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الكرواتي إيفان راكيتيتش جاهز لمباراة الأهلي، وذلك بعدما شارك مع الفريق في تدريبات الخميس في المناورة الرئيسة تحضيرًا للمباراة.

وأشارت الرياضية إلى أن الجهاز الطبي لنادي الشباب منح اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة، بعد التأكد من تجاوزه الإصابة العضلية.

وأوضحت الرياضية إلى أن عودة راكيتيتش إلى المباريات، بيد المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني للفريق.

وكان راكيتيتش تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيحاء، في بطولة الدوري السعودي، بالجولة الثالثة والعشرين، والتي أقيمت يوم 7 مارس الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 55 نقطة، جمعهم من خوضه 30 مباراة، حيث فاز الراقي في 16 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر مثلهم.

وفي المقابل يتواجد الشباب في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 41 نقطة في رصيده، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وخسر في مثلهم، فيما تعادل في 8 مواجهات.