موعد نهائي الدوري الأوروبي بين باير ليفركوزن وأتالانتا

يستعد فريق باير ليفركوزن الألماني لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، في نهائي الدوري الأوروبي.

وفاز أتالانتا بثلاثية نظيفة على مارسيليا الفرنسي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في إياب دور نصف نهائي الدوري الأوروبي، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

فيما صعد فريق ليفركوزن إلى نهائي الدوروي الأوروبي، بعدما تخطى عقبة روما في دور نصف النهائي.

وتأهل بطل الدوري الألماني إلى دور النهائي من الدوري الأوروبي، بمجموع المباراتين 4/2، علمًا بأن مباراة الذهاب حسمها باير ليفركوزن بهدفين دون رد.

موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي:

ويواجه باير ليفوكوزن نظيره أتالانتا يوم الأربعاء، الموافق 22 مايو الجاري، في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي ستقام على ملعب أفيفا، في إيرلندا.