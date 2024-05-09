“النقل”: إلغاء السائق 5 طلبات عقوبته الحظر لمدة شهر

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل، صالح الزويد، بعض الاشتراطات لرفع موثوقية تطبيقات نقل الركاب.

وقال الزويد إنه في حال إذا ألغى السائق 5 طلبات بعد الموافقة عليها فيجب على التطبيق حظره لمدة شهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن هناك اشتراط آخر يخدم السائقين وهو يمكنهم من معرفة اتجاه الرحلة والمقصد الذي يرغبه الراكب قبل قبول الراحة.

ونوه بأنه لا يتم ذكر أسماء التطبيقات المخالفة لأن التشهير بذاته عقوبة، مؤكدا أن تطبيقات النقل تخدم يوميا آلاف من الركاب.

وأكد أن الجهات الرقابية تقوم بعمل جولات ميدانية بشأن الشركات، ومدى صحة ترخيصها»، مضيفًا أن هناك بعض المخالفات فيما يخص السائقين غير السعوديين.