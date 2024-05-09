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فريق التحرير

10 مايو 2024

لجنة الأنضباط والأخلاق توقع عقوبات مالية على لاعب نيوم

رياضة
لجنة الأنضباط والأخلاق توقع عقوبات مالية على لاعب نيوم

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، عن فرض عقوبة على عبد الرحمن الغامدي، لاعب فريق نيوم.

ووقعت اللجنة عقوبة على الغامدي بسبب عدم تنفيذه قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح نادي الرائد والمؤيد من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكان الغامدي انضم لصفوف الرائد في عام 2020، لمدة موسمين وشارك مع الفريق في 4 مواجهات فقط، ويلعب حاليًا ضمن صفوف نادي نيوم الصاعد حديثًا إلى دوري يلو، والذي انضم إليه في عام 2023.

وأوضحت لجنة الأنضباط بأن اللاعب عليه دفع الغرامات التالية:

1- دفع مبلغ قدره 803 آلاف ريال 229 وريال لصالح نادي الرائد متمثلة في التعويض المتبقي من قيمة العقد.

2- دفع مبلغ قدره 5 آلاف رسوم الدعوى.

3- كما إلزامت اللجنة اللاعب بدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغاً قدره 40 آلاف، و161 ريالًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

4- فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم

وأوضحت اللجنة بأنها منحت اللاعب مهلة مدتها 30 يومًا لتنفيذ قرار غرفة المنازعات.

كما حذرت اللجنة اللاعب، بأنه في حال الامتناع عن تنفيذ قرار الغرفة كاملاَ خلال المهلة النهائية المحددة، سيواجه عقوبة الحرمان من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة سنة.

 

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