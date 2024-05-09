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فريق التحرير

10 مايو 2024

فيلم “بين الرمال” يفوز بالنخلة الذهبية لمهرجان أفلام السعودية

منوعات
فيلم “بين الرمال” يفوز بالنخلة الذهبية لمهرجان أفلام السعودية

فاز فيلم (بين الرمال) للمخرج محمد العطاوي بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل في مهرجان أفلام السعودية في دورته العاشرة التي اختتمت اليوم الخميس في مدينة الظهران.

وحصلت تولين عصام على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (هجان) كما حصل عمر العطوي على جائزة أفضل ممثل عن الفيلم ذاته، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم أيضا.

وذهبت جائزة أفضل تصوير إلى أحمد السفياني وريكاردو جاك غيل عن فيلم (بين الرمال) فيما ذهبت جائزة أفضل مونتاج إلى كريستيان بينتو عن فيلم (ذلك الشعور الذي).

وحصد الفيلم اليمني (المرهقون) جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الطويل ومنحت لجنة التحكيم جائزة خاصة في التمثيل لبطلة العمل عبير محمد.

وقال محسن خالد الخليفي أحد منتجي وصناع فيلم (المرهقون) لرويترز إن الجائزتين رفعتا رصيد الفيلم إلى 15 جائزة بالمهرجانات الدولية التي شارك فيها ومن بينها مهرجان شيكاجو التاسع والستون ومهرجان برلين السينمائي.

وأكد الخليفي أن الفيلم سيواصل رحلته حول العالم بالمشاركة في مهرجان سياتل السينمائي الدولي في دورته الخمسين بالولايات المتحدة هذا الشهر.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالنخلة الذهبية فيلم (سباق الحمير) للمخرج محمد باقر كما فاز بجائزة أفضل فيلم عن البيئة السعودية (هورايزون) من إخراج فابين لميير.

ونال جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الوثائقي (بر سار) من البحرين للمخرج محمد جاسم فيما ذهبت جائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية إلى (أصوات العلا) من إخراج ميتوشكا ألكوفا.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالنخلة الذهبية فيلم (قصة صالح) للمخرج زكي آل عبد الله فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم (أنا وعيدروس) من إخراج سارة بالغنيم.

وحصل الفيلم البحريني (عذر أجمل من ذنب) للمخرج هاشم شرف على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي روائي قصير.

وذهبت جائزة أفضل فيلم تحريك إلى (مسند) للمخرج عبد الرحمن صالح وحصل على المركز الثاني فيلم (بين البينين) إخراج إيثار باعامر.

وقال مدير المهرجان أحمد الملا في كلمة الختام “نبارك ونهنئ بعضنا باستمرار هذا العيد السنوي، كل منا جزء منه، بنيناه معا، وبكم يكتمل”.

وأضاف “هكذا نُعد أنفسنا كل عام، نمده بالحب ونستمد منه طاقة الإبداع، نبقى على الوعد، حتى نلتقي ثانية بأفلام وأحلام ملهمة”.

وكان المهرجان الذي تنظمه جمعية السينما بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) قد انطلق في الثاني من مايو بمشاركة أكثر من 70 فيلما.

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